Prof in Russia “A Mosca sono stato accolto come un figlio Due mesi senza stipendio causa Covid”

"Ogni volta che avevo l'opportunità di tornare per le vacanze capivo che si stava creando un abisso tra me e l'Italia". Vincenzo Ligorio ha lasciato la Puglia nel 2011. Pensava fosse una situazione passeggera. E invece è all'estero da 9 anni. Da Brindisi a Mosca, dall'Italia alla Russia, dove oggi, è docente presso la Russian Presidential Academy of National Economy e Public Administration e lo hanno accolto "come un figlio", racconta. La pandemia in Russia, che ha trionfalmente annunciato il via libera al suo vaccino tra le critiche della comunità scientifica internazionale, è stata al centro di aspre critiche al governo centrale, e finora ha fatto più di 16mila morti e oltre ...

Negli ambienti politici di Mosca si prova a lavorare a scenari in grado di garantire gli interessi russi in Bielorussia nel prossimo futuro, evitando l'escalation militare. L'analisi di Giovanni Savin ...

