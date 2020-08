Primavera, trionfo Fiorentina in Coppa Italia! Primo trofeo per mister Aquilani (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Fiorentina ha battuto 1-0 l'Hellas Verona nella finale di Coppa Italia Primavera. Ad Aquilani, al debutto da tecnico della Primavera Viola è bastata la rete del giovane Dutu per stendere i veneti. Risultato finale inchiodato sull' 1-0 e festa grande per i ragazzi della Fiorentina.caption id="attachment 1012937" align="alignnone" width="1024" Aquilani, Getty Images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

