Primavera, la Fiorentina batte il Verona e vince la Coppa Italia (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Fiorentina ha vinto la finale di Coppa Italia Primavera. Decisivo per i viola di Aquilani il gol di Dutu al 55′, niente da fare per il Verona nonostante l’arrembaggio finale. È NOSTRA #ForzaViola #Fiorentina #PrimaveraTimCup #CoppaItaliaPrimavera pic.twitter.com/c0YoJFF2WY — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) August 26, 2020 Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

battendo per 1-0 l’Hellas Verona. Importante successo della formazione viola La Fiorentina si è aggiudicata la Coppa Italia Primavera battendo per 1-0 i pari età dell’Hellas Verona. A decidere la sfid ...La Fiorentina si è aggiudicata la Coppa Italia Primavera. I viola si sono imposti 1-0 con rete di Dutu al 54' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si tratta del primo trofeo in carriera da allenatore ...