Previsioni Meteo oggi giovedì 27 agosto | temporali al nord

Per la giornata di oggi Previsioni Meteo giovedì 27 agosto 2020: maltempo al nord con rovesci, al sud e centro italia tempo generalmente sereno. Mari da mossi a molto mossi. I venti saranno deboli e moderati. Temperature variabili. Analisi delle temperature, nuvolosità venti e mari nelle varie ore della giornata. Presenti anche i link per i …

iLMeteo.it

Per la giornata di oggi previsioni meteo giovedì 27 agosto 2020: maltempo al nord con rovesci, al sud e centro italia tempo generalmente sereno. Mari da mossi a molto mossi. I venti saranno deboli e m ...Milano, 26 agosto 2020 - Fino a giovedì condizioni stabili sulla Lombardia, con cielo via via più nuvoloso ma con precipitazioni assenti o al più poco probabili; per gli ultimi giorni della settimana ...