Presidenziali USA, è la volta di Melania Trump e di Nikki Haley “l’anti-Kamala Harris” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Donald e Melania Trump: il loro è il perfetto look "camp" sfoglia la gallery «Mio marito e la sua Amministrazione hanno preso misure storiche per dare forza e sostegno alle donne in America e nel mondo». Melania Trump, l’ex modella slovena nata Knauss, 50 anni, terza moglie del presidente, si è sempre tenuta lontana dalla politica, ma questa volta la sua apparizione era però ritenuta essenziale, per attrarre il voto delle casalinghe dei sobborghi, che nel 2016 votarono compatte per lui, ma oggi ... Leggi su iodonna

TizianaFerrario : “ Dobbiamo stare molto attenti” Ecco come un presidente aizza il suo elettorato preparando il terreno per una cont… - repubblica : Il 'falco' Pompeo alla Convention con un video da Gerusalemme: 'Il mondo con Trump è più sicuro' - repubblica : Daniel Cameron: 'Noi neri pensiamo con la nostra testa, da Biden solo frasi offensive' - EllyCaliendo : RT @TizianaFerrario: “ Dobbiamo stare molto attenti” Ecco come un presidente aizza il suo elettorato preparando il terreno per una contest… - greylion76 : RT @a_meluzzi: Daniel Cameron: 'Noi neri pensiamo con la nostra testa, da Biden solo frasi offensive' -