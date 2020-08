Presidenziali Usa 2020, Melania Trump discorso alla Convention repubblicana: “Mio marito si batte per voi” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Donald vuole solo il bene del Paese”. Pacata, rassicurante, quasi fredda, lontana da ogni rabbia politica. Melania Trump inverte la rotta della campagna elettorale per le Presidenziali Usa 2020 e abbandona lo scontro per aprire le porte a una dialettica che si allontana dalla rabbia politica e abbraccia, con tono di sostegno, il Presidente uscente e tutto il lavoro svolto fino a ora. Con una linea tutta diversa, quindi, Melania si distacca dallo scontro e punta su un messaggio di unità, di promozione di un partito che ha a cuore il futuro degli americani, delle donne, dei bambini. E dà una lezione ai democratici. >>Leggi anche: Coronavirus e mafia, come le organizzazioni criminali guadagnano dalla ... Leggi su urbanpost

