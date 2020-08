Predappio, la riapertura si avvicina: si riorganizzano gli spazi della 'Peter Pan' (Di mercoledì 26 agosto 2020) A Predappio continuano i lavori per poter gestire le riaperture delle scuole in sicurezza e seguendo le norme attuali è utile avere più spazi liberi e ampi. Su richiesta del dirigente scolastico e ... Leggi su forlitoday

Sul piatto in primo luogo la questione sanitaria, con il piano che la Regione sta ultimando in queste ore per permettere a tutti i lavoratori della scuola di poter fare il test sierologico prima della ..."Siamo ancora in attesa di avere una conferma definitiva per la riapertura totale, ma noi siamo pronti ... il 28 agosto ci sarà quello dei soci della Cantina sociale Forlì-Predappio, poi il 6 ...