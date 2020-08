Precipita aereo da turismo e si schianta al suolo: 2 morti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Incidente in Calabria, dove un aereo da turismo con due persone a bordo, entrambe decedute, è Precipitato nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. aereo Precipita in Calabria Il fatto è accaduto in contrada Murata. Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso ma per i due occupanti del … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Un aereo da turismo con due persone a bordo, entrambe decedute, è precipitato nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Il fatto è accaduto in contrada Murata. Sul luogo dell'inci ...

Tragedia in contrada Murate di Cassano Jonio. Erano circa le undici quando un aereo turistico si sarebbe schiantato al suolo. Entrambe le persone a bordo, due vercellesi di cui ancora non si conoscono ...

