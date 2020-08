Positivo al Covid il ballerino Samuel Peron: stop alle prove di "Ballando con le stelle" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il ballerino di Ballando con le stelle Samuel Peron è risultato Positivo ad un primo tampone ‘veloce’, effettuato a lui come agli altri partecipanti della nuova edizione del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci nel primo giorno di prove. Di conseguenza sono state sospese le prove per due giorni, in ottemperanza al protocollo Rai sulla sicurezza in tema di contenimento della pandemia. Negativa al test la sua partner Rosalinda Celentano.Lo si apprende da fonti vicine alla trasmissione. Lo studio del programma non è ancora mai stato consegnato ma le prove erano previste negli spazi Rai del Foro Italico che ora devono essere bonificati. Domani, secondo quanto apprende l’ANSA, ... Leggi su huffingtonpost

Giorgiolaporta : Se #Zingaretti è positivo dopo un aperitivo va rispettato; se invece sono positivi #Briatore, #BorisJohnson e… - repubblica : Briatore, pochi giorni fa visita (senza mascherina) a Berlusconi: 'Un amico speciale' - Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - giorgiogaias : RT @HuffPostItalia: Flavio Briatore dall'ospedale: 'Ho solo una prostatite, sto bene. Positivo al Covid? Può darsi' - CarmeloMontana2 : RT @collettiva_news: Il rapporto fa paura. Un positivo ogni tre lavoratori. In tutto 182 operai contagiati su 560 tamponi eseguiti. Il foco… -