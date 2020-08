Positiva al coronavirus, è morta la vedova del ‘boss delle cerimonie’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) NAPOLI – E’ morta a 80 anni Rita Greco, vedova di Antonio Polese, il noto ‘boss delle cerimonie’ dell’omonima trasmissione in onda su Real Time. La donna era risultata positiva al Covid-19. La conferma arriva dall’ospedale Cotugno di Napoli dove era ricoverata. Leggi su dire

