Pontedera, incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno: muore una donna (Di mercoledì 26 agosto 2020) Grave incidente a Pontedera, sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove a scontrarsi sono tre mezzi pesanti: morta una donna accanto al conducente del furgone Ancora un incidente sulle strade italiane, che risulta oltretutto mortale. Intorno alle 14 di questo pomeriggio, sulla Firenze-Pisa-Livorno nel tratto tra Ponsacco e Pontedera, due tir ed un furgone si sono scontrati provocando un incidente mortale. A perdere la vita è una donna presente sul furgone insieme all’uomo alla guida. Il conducente al fianco della donna è rimasto ferito nello scontro e trasportato all’ospedale Lotti di ... Leggi su bloglive

