Playoff NBA – Murray incontenibile, con i suoi 42 punti trascina i Nuggets al successo. Doncic non basta, Clippers avanti nella serie (Di mercoledì 26 agosto 2020) I Denver Nuggets accorciano le distanze: vinta la sfida della notte contro gli Utah Jazz. La serie è adesso sul 3-2. Ottima prestazione dei Nuggets, che si portano a casa un’importante vittoria per 117-107 trascinati da uno stratosferico Murray, a referto con 42 punti, ben affiancato da Jokic che ha messo a segno 31 punti. Inutili i 30 punti di Mitchell per i Jazz. Con i Nuggets sorridono anche i Los Angeles Clippers che si sono aggiudicati gara-5 contro i Dallas Maverick per 154-111. Ottime prestazioni per George e Leonard, a referto rispettivamente con 35 e 32 punti. Non è bastato invece, questa volta, Doncic ai Mavericks. ... Leggi su sportfair

