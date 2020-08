Playoff NBA – Infortunio Damian Lillard: distorsione al ginocchio, out per Gara-5 (Di mercoledì 26 agosto 2020) La paura dei tifosi dei Blazers è diventata realtà: Damian Lillard non giocherà Gara-5 della serie contro i Los Angeles Lakers. Ridotte al lumicino le speranze di Portland, sotto 3-1, di allungare la serie senza la sua stella più luminosa. La risonanza magnetica ha confermato una distrorsione al ginocchio destro, problema che ha costretto Lillard ad abbandonare Gara-4 durante il secondo tempo.L'articolo Playoff NBA – Infortunio Damian Lillard: distorsione al ginocchio, out per Gara-5 SPORTFAIR. Leggi su sportfair

sportface2016 : #NBAPlayoffs Houston Rockets-Oklahoma City Thunder, gara-5: data, orario, canale e diretta streaming - sportface2016 : #NBAPlayoffs Milwaukee Bucks-Orlando Magic, gara-5: data, orario, canale e diretta streaming - sportli26181512 : Toronto-Boston: Celtics osso duro per i campioni in carica, lo dice la regular season: Toronto-Boston: Celtics osso… - frankietheone1 : RT @repubblica: Basket, playoff Nba: Clippers schiacciano i Mavs, Nuggets rialzano la testa - repubblica : Basket, playoff Nba: Clippers schiacciano i Mavs, Nuggets rialzano la testa -