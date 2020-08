Playoff NBA – I Milwaukee Bucks boicottano la gara contro i Magic: protesta per il caso Jacob Blake (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dei Milwaukee Bucks non c’era nessuna traccia al momento del riscaldamento, nemmeno in quello della palla a due. Gli Orlando Magic, secondo il giornalista Shams Charania, avrebbero voluto giocare, ma vista l’assenza degli avversari sono tornati negli spogliatoi. I Bucks hanno deciso di boicottare gara-5 dei Playoff NBA per lanciare un messaggio forte dopo i fatti accaduti a Kenosha, nel Wisconsin, stato che la franchigia rappresenta. L’episodio che ha fatto tanto discutere nelle ultime ore è l’ennesima violenza della polizia americana contro un afroamericano, Jacob Blake, colpito con 7 pallottole alla schiena sparate da distanza ravvicinata mentre si recava, inoffensivo, nella sua auto. ... Leggi su sportfair

