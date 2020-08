Playoff NBA – Caso Jacob Blake: boicottate anche Lakers-Blazers e Rockets-Thunder (Di mercoledì 26 agosto 2020) I Milwaukee Bucks potrebbero aver dato vita ad una protesta di massa che coinvolgerà tutti gli atleti NBA. La franchigia del Wisconsin ha deciso di boicottare Gara-5 contro gli Orlando Magic per lanciare un duro segnale di protesta dopo la violenza della polizia nel Caso Jacob Blake, afroamericano (inoffensivo) colpito da 7 colpi di pistola da parte delle forze dell’ordine. Dopo la decisione di Antetokounmpo e compagni, anche i cestisti di Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder hanno deciso che non scenderanno in campo nelle rispettive partite che avrebbero dovuto svolgersi nella notte italiana. Nei Thunder gioca Chris Paul, presidente dell’associazione giocatori NBA ... Leggi su sportfair

SkySportNBA : A pochi minuti dall'inizio di gara-5 tra Milwaukee e Orlando, i Bucks non sono ancora scesi in campo pensando seria… - rtl1025 : ?? La protesta per il ferimento di James #Blake da parte della polizia in #Wisconsin ha raggiunto l'#NBA. I… - Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO: i Milwaukee Bucks non scendono in campo per Gara 5 contro gli Orlando Magic! #NBA | #NBAPlayoffs - Osi__X : RT @SkySportNBA: NBA, rimandate le partite di playoff per il caso Blake in Wisconsin #SkyNBA #NBA - DiMarzio : #NBA, una decisione destinata a fare la storia -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff NBA NBA, caso Jacob Blake: Milwaukee boicotta i playoff per protesta. News Sky Sport NBA Playoff - Rinviate tutte le gara 5 in programma il 26 agosto

Dopo che Bucks e Magic non sono scesi in campo per protestare in maniera clamorosa contro l'assassinio di persone nere indifese da parte della polizia, effetto a catena sulla seconda partita in progra ...

Nba a rischio, i Milwaukee Bucks non scendono in campo per il caso Blake

Un boicottaggio in piena regola per i Bucks della star Giannis Antetokounmpo, a quindici minuti dall’avvio del match mentre gli Orlando Magic erano pronti a giocare. Ritirandosi negli spogliatoi, segu ...

Dopo che Bucks e Magic non sono scesi in campo per protestare in maniera clamorosa contro l'assassinio di persone nere indifese da parte della polizia, effetto a catena sulla seconda partita in progra ...Un boicottaggio in piena regola per i Bucks della star Giannis Antetokounmpo, a quindici minuti dall’avvio del match mentre gli Orlando Magic erano pronti a giocare. Ritirandosi negli spogliatoi, segu ...