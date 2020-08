Pirlo: “Dybala perno della Juve, Higuain ciclo finito” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sempre pacate ma ferme, le parole di Andrea Pirlo come neo tecnico della Juventus danno una conferma ulteriore della rinomata determinazione, convinzione e conoscenza calcistica dell’ex campione del mondo. Con parole sicure e sicurezza, Pirlo ha raccontato i primi passi da coach dei bianconeri. Pirlo: “Dybala perno della Juve, Higuain ciclo finito”. Dialogo con Cr7 “Sono convinto di essere al posto giusto al momento giusto”. Lo ha detto il nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Non ho avuto neanche il tempo di pensare al passaggio ... Leggi su italiasera

