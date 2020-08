Piove sul bagnato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le recenti inattese bombe d’acqua con conseguenti inondazioni di Verona e di Cortina ci dovrebbero ricordare l’emergenza ambiente in cui siamo immersi. Risibile e vacuo prendersela con Greta e i “gretini” (del tipo: non va a scuola etc.): l’evidenza è drammaticamente manifesta.I fenomeni violenti del clima sono il risultato di un cambiamento ambientale in atto, molto serio e molto grave. Nel globo assistiamo a incendi a ripetizione (che tendono a colpire sempre le stesse aree, come per esempio la California), venti distruttivi, alluvioni improvvise, neve e grandine d’estate, siccità catastrofiche etc.. Non si venga a dire che tali eventi sono sempre accaduti nella storia: è vero ma mai non con tale violenza, magnitudine e ripetitività. Anche in questo caso (come in quello del Covid o dei no-vax) ogni negazionismo è ... Leggi su huffingtonpost

