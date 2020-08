Piogge torrenziali e alluvioni lampo in Afghanistan: almeno 30 morti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Decine di persone hanno perso la vita in Afghanistan, a causa di alluvioni lampo causate da Piogge torrenziali abbattutesi durante la notte nella città di Charikar, a nord di Kabul: lo ha confermato il governo afghano. almeno 20 persone sono rimaste ferite e oltre 300 case sono andate distrutte. Le vittime al momento sarebbero almeno 30: un ospedale nella provincia di Parwan ha confermato di avere ricevuto i corpi di 17 persone, e tra queste anche molti bambini.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

MastriTina : @Lebois6 @Giulio_Firenze Un autunno con molte piogge torrenziali temo - nicocaciola : RT @abutiago: Le piogge torrenziali a #Verona mostrano che i cambiamenti climatici non riguardano paesi lontani o le future generazioni, ma… - _vitoperrino : Siete giovani ancora 100 anni fa dalla metà di agosto in poi sino a metà settembre ci sono sempre stati piogge torr… - marielSiviglia : RT @it_bitterwinter: Mentre piogge torrenziali e inondazioni devastavano la #Cina meridionale mietendo vittime e costringendo gli abitanti… - RaffaeleTroya : RT @abutiago: Le piogge torrenziali a #Verona mostrano che i cambiamenti climatici non riguardano paesi lontani o le future generazioni, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Piogge torrenziali Piogge torrenziali e alluvioni lampo in Afghanistan: almeno 30 morti Meteo Web Afghanistan, almeno 30 morti nelle alluvioni a nord di Kabul: ci sono molti bambini

Almeno 30 persone sono morte in alluvioni improvvise causate da piogge torrenziali cadute durante la notte nella città di Charikar, a nord di Kabul. Lo ha riferito il governo afghano. Almeno 20 perso ...

Afghanistan, almeno 30 morti per piogge

(ANSA) - KABUL, 26 AGO - Almeno 30 persone sono morte in alluvioni improvvise causate da piogge torrenziali cadute durante la notte nella città di Charikar, a nord di Kabul. Lo ha riferito il governo ...

Almeno 30 persone sono morte in alluvioni improvvise causate da piogge torrenziali cadute durante la notte nella città di Charikar, a nord di Kabul. Lo ha riferito il governo afghano. Almeno 20 perso ...(ANSA) - KABUL, 26 AGO - Almeno 30 persone sono morte in alluvioni improvvise causate da piogge torrenziali cadute durante la notte nella città di Charikar, a nord di Kabul. Lo ha riferito il governo ...