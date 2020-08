"Pietre nel cadavere di Gioele...". Dettaglio rivela cosa è successo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Valentina Dardari Quanto scoperto potrebbe aiutare a capire dove il bambino è morto. Si continuano a cercare altri resti del bambino sulla montagna di Caronia La Tac eseguita al Policlinico di Messina ha evidenziato alcune pietruzze nel corpo del piccolo Gioele. L’autopsia è ancora in corso. Quanto scoperto potrebbe aiutare gli inquirenti a stabilire il luogo dove il bimbo è deceduto e l’ora della morte. Daniela Sapienza, medico legale della task force di esperti che prenderanno parte all’autopsia, ha spiegato che la Tac è stata utile "per correlare il soggetto all'età anagrafica, sesso, e quanto utile per fare i rilievi antropologici". Si andrà poi a vedere se sui resti vi sono segni di lesività macroscopica e infine si ... Leggi su ilgiornale

Nuovi elementi sono emersi dopo l'autopsia sui resti dell corpo del piccolo Gioele, il bambino trovato morto nelle campagne di Caronia, nel Messinese, lontano da quello della madre, la dj Viviana Pari ...

