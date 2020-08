Pescara, Pessina smentisce l’acquisto: «Mai considerato l’investimento» (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’imprenditore Stefano Pessina era stato accostato al Pescara come ipotetico acquirente Stefano Pessina, imprenditore pescarese a capo della Walgreens Boots Alliance, società farmaceutica fra le più note al mondo, negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al Pescara. Ma, tramite un comunicato, è arrivata la smentita. «Stefano Pessina smentisce categoricamente quanto riportato da alcune testate giornalistiche e alcune trasmissioni televisive nelle ultime ore circa un suo presunto interessamento per l’acquisizione di quote di proprietà del Pescara Calcio. L’informazione diffusa è completamente falsa, in quanto l’Ingegner Pessina non ha mai ... Leggi su calcionews24

