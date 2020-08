Perugia, Caserta nuovo allenatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo la sfortunata stagione in B conclusasi con la retrocessione in C dopo lo spareggio con il Pescara, il Perugia si affida ad un tecnico esperto della categoria. Non è ancora arrivato il comunicato ufficiale da parte del club umbro ma non ci sono più dubbi sul nome di colui che succederà a Massimo Oddo sulla panchina biancorossa: la scelta della società è ricaduta Fabio Caserta, reduce dall'esperienza alla guida della Juve Stabia. Il presidente Massimiliano Santopadre, ha già da giorni contattato Caserta e l'accordo è stato subito trovato. L'ex calciatore di Palermo e Catania firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di promozione. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Perugia, Caserta nuovo allenatore - - BargelliniLuca : ?? @TuttoMercatoWeb - #SerieC #Perugia, Giannitti conferma l'arrivo di Caserta in panchina: 'Scelta top. Ha sposat… - ripaGT : ??? #Caserta è il nuovo allenatore del #Grifo per la #seriec ??? È arrivata la #firma dopo l'incontro nella #notte ??… - PerugiaViVa : RT @umbriaOn: Respinto anche l'ultimo ricorso del Trapani: Perugia ufficialmente in C - umbriaOn : Respinto anche l'ultimo ricorso del Trapani: Perugia ufficialmente in C -