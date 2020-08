Perché si sta riaprendo l’ipotesi che Gioele sia morto nell’incidente in auto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Emergono nuovi dettaglii dopo l’autopsia effettuata sui resti del piccolo Gioele, ritrovati il 19 agosto in un fossato tra i boschi di Caronia a qualche centinaia di metri dal corpo della madre di Viviana Parisi. Nella giornata di oggi, infatti, sono stati eseguiti irripetibili accertamenti biologici all’interno della Opel Corsa della donna. Dagli esiti, già depositati presso la Procura di Patti che indaga sul caso, hanno messo in primo piano la tesi: il bambino è morto in seguito all’incidente stradale avvenuto la mattina del 3 agosto all’interno di una galleria lungo l’autostrada Palermo-Messina. LEGGI ANCHE > I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Gioele: «Segni di aggressione da parte di animali» Questa ... Leggi su giornalettismo

