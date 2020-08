Perché Phil Hogan si è dimesso dalla Commissione europea (Di mercoledì 26 agosto 2020) È stato decisivo il Golfgate. «Era chiaro che il mio recente controverso viaggio in Irlanda stava diventando una distrazione per il mio lavoro e avrebbe minato i prossimi decisivi mesi. Sono orgoglioso dei miei risultati come commissario europeo e spero che la storia li giudicherà favorevolmente, quando sarà fatta la valutazione finale». La carriera politica europea del commissario al Commercio Phil Hogan si interrompe bruscamente con le dimissioni dopo il caso scoppiato nella sua Irlanda. Secondo quanto raccontato dall’Irish Examiner, Hogan ha prima violato la quarantena di 14 giorni, prevista dalle autorità locali per chiunque arrivasse nell’isola a prescindere dal risultato del tampone, partecipando poi a una cena per festeggiare i 50 anni dell’Oireachtas ... Leggi su linkiesta

goldheartdnp : @perhapsinsydney • first impression: un'altra phannie italiana yas • nickname in my head: quella live su rize • d… - fakemysterio : @ImAgentCoulson inizi a farmi paura Phil, non so perché - Phil_83 : @pbecchi votare 4 volte a favore di qualcosa che non si ritiene giusto o addirittura lo si ritiene demagogico solo… - chiptizenerased : @phil_rouge non l’ho “studiato” perché è una tesi bibliografia, però ho cercato di capire se esistono studi che ind… - capulliarianna : @phil_rouge non è che in questo modo si incentiva il panico che spinge a mettersi i fila per fare il tampone, a sfa… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Phil Perché Phil Hogan si è dimesso dalla Commissione europea Linkiesta.it