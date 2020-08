Pepe (Pd): “Favorire l’assegnazione di spazi e locali alle associazioni” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per un Sannio vivo e accessibile, persone e luoghi rappresentano il punto da cui partire per la valorizzazione delle tante risorse esistenti”. Così Antonella Pepe, candidata del Partito Democratico alle elezioni regionali. Per l’esponente democrat, “creare una condizione di sopravvivenza delle aree interne vuol dire rivendicare un senso di appartenenza, sollecitare un impegno per il recupero e la riattivazione degli spazi pubblici: piazze, parchi, giardini, biblioteche, edifici comunali. Un diritto, questo, che bisogna garantire per una vita comunitaria volta all’inclusione e che possa investire in nuove forme di presidio sociale.“Con questo – prosegue Antonella Pepe – voglio sottolineare l’importanza dei luoghi pubblici e il ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Pepe “Favorire DIZIONARIO NAPULITANO / Mettere mano, 'a capa a ffà bene, carne a ccocere Identità Insorgenti