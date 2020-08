“Pentito per la rottura”, Stefano De Martino ci ripensa ma Belen Rodriguez alza il muro (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Stefano De Martino in vacanza a Formentera con il figlio Santiago, è stato paparazzato tra le pagine del settimanale Chi, sul gommone al largo dell’isola delle Baleari. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, il conduttore vorrebbe riconquistare Belen Rodriguez. “Pentito per la rottura”, Stefano De Martino ci ripensa: Belen Rodriguez non cede Lo showman... L'articolo “Pentito per la rottura”, Stefano De Martino ci ripensa ma Belen Rodriguez alza il muro (FOTO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

