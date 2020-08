Pencil skirt: il must have da rientro (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Pencil skirt è uno di quei capi che nel guardaroba risolvono un bel po’ di problemi, perché si possono mettere un po’ con tutto: si adatta bene a look sportivi con sneakers e t-shirt, ma anche a look più business con camicie e blazer. Con scarpe alte diventa più posh, con slingback, mocassini e calzettino oppure stringate a uomo invece è subito più casual. Vediamo qualche idea di look per indossarla al rientro! Pencil skirt, il must have da rientro: in pizzo con camicia ricercata Se prediligete un look sofisticato, potete optare per una Pencil skirt in un tessuto più ricco e importante, come il pizzo. Abbinatela ad una camicia bianca, da preferire con il ... Leggi su dilei

shopYetunde : Sola Midi Pencil Skirt ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pencil skirt Pencil skirt: il must have da rientro DiLei Busto lungo e gambe corte: come vestirsi per valorizzare la silhouette

Hai il busto lungo e le gambe corte ma sogni di sfoggiare uno stacco di coscia chilometrico e di camuffare un po’ il top? Tranquilla, non devi per forza continuare a sognare: puoi finalmente guardarti ...

Hai il busto lungo e le gambe corte ma sogni di sfoggiare uno stacco di coscia chilometrico e di camuffare un po’ il top? Tranquilla, non devi per forza continuare a sognare: puoi finalmente guardarti ...