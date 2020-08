Partorisce nel letto di casa mentre dorme, senza dolori: storia della nascita di Tommaso (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nessun dolore, niente doglie. Tommaso è venuto alla luce senza dare alcun preavviso, prendendo alla sprovvista persino la madre, che ha partorito nel letto di casa, mentre dormiva. L’incredibile episodio è accaduto a Frosinone ed è raccontato dal sito Frosinone Today: la donna ha aperto gli occhi nel cuore della notte, svegliata dalla presenza tra le gambe del suo secondogenito. È stato il marito a chiamare il 118.Si legge su Frosinone Today:Quando l’auto medica con il dottor Angelo Taglienti a bordo e gli Naomi Ricciardi, Francesca Celenza e Luigi Ferracci sono arrivati nell’abitazione di via Mastruccia hanno trovato il bimbo adagiato sul grembo della madre. Il cordone ombelicale è stato ... Leggi su huffingtonpost

