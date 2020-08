Papa “L'economia è malata, dalla pandemia dobbiamo uscire migliori” (Di mercoledì 26 agosto 2020) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – Le conseguenze economiche della pandemia e la necessità di uscire migliori da questa crisi. Papa Francesco nell'Udienza Generale di oggi torna su temi a lui cari, ribadendo la sua critica all'attuale modello economico e alle diseguaglianze che provoca.“La pandemia ci ha messo tutti in crisi. Ma ricordatevi: da una crisi non si può uscire uguali – ha detto il Pontefice -. O usciamo migliori, o usciamo peggiori. Questa è la nostra opzione. Dopo la crisi, continueremo con questo sistema economico di ingiustizia sociale e di disprezzo per la cura dell'ambiente, del creato, della casa comune? Pensiamoci. Possano le comunità cristiane del ventunesimo secolo recuperare questa realtà, – la cura del ... Leggi su iltempo

