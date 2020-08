Panic Room: Nicole Kidman e il suo cameo "segreto" (Di mercoledì 26 agosto 2020) In Panic Room c'è un cameo "segreto" di Nicole Kidman, l'attrice che avrebbe dovuto interpretare Meg Altman al posto di Jodie Foster. Nicole Kidman ha un cameo "segreto" in Panic Room, udibile soltanto nella versione in lingua originale della pellicola; l'attrice fu originariamente scritturata per il ruolo di Meg Altman e Hayden Panettiere era stata scelta per interpretare sua figlia, Sarah. Prima dell'inizio delle riprese però Panettiere fu sostituita da Kristen Stewart, che aveva battuto Daveigh Chase ottenendo il ruolo, poiché il regista David Fincher trovava la Chase "irritante". Poi, a soli diciotto giorni dall'inizio delle riprese, la Kidman ... Leggi su movieplayer

PaolaLiris : @sharaaaw C'è anche Panic Room su Rai4 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Panic Room: Nicole Kidman e il suo cameo 'segreto' - _SDeJong_ : Direi Frankenstein Junior sul Nove per chi vuol ridere. Panic Room su Rai 4 per chi vuole un po' d'ansia Armageddo… - psychup : E su Rai4 Panic Room, due film completamente diversi ma sceneggiati entrambi da quel volpone di David Koepp che tut… - nightdramon : Panic Room: stasera su Rai4 il thriller di David Fincher -