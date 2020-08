Palermo, Palazzi è un nuovo giocatore rosanero: l’annuncio sui social (Di mercoledì 26 agosto 2020) Andrea Palazzi vestirà la maglia del Palermo.Il centrocampista del Monza è il primo colpo messo a segno dal duo Sagramola-Castagnini per il reparto centrale, attualmente ancora da riempire a seguito dell’assenza di Alessandro Martinelli a causa di problemi di salute. Un innesto di qualità ed esperienza, che vanta diverse presenze anche in Serie B con le maglie di Livorno, Pro Vercelli e Pescara. A gennaio del 2019 il trasferimento al club brianzolo in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter dopo due annate. Dopo una metà di stagione fortunata (17 presenze e 3 reti in campionato), quest’anno il classe ‘96 non ha trovato spazio. Impiegato soltanto in cinque occasioni nella scorsa stagione e con un contratto in scadenza nel 2021, il ... Leggi su mediagol

