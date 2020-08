Palermo, l’accoglienza di Andrea Palazzi a Petralia – Video (Di mercoledì 26 agosto 2020) Grazie al nulla osta da parte del Monza, Andrea Palazzi (24) si è unito al gruppo di mister Boscaglia ed è ufficiosamente un calciatore del Palermo. Ecco il benvenuto a Petralia per il centrocampista scuola Inter, in attesa di perfezionare il trasferimento al Palermo nei prossimi giorni. Andrea Palazzi di Milano sbarca per la prima volta in carriera al Sud, in Sicilia, con la speranza di avere un ruolo da protagonista nel centrocampo rosanero.embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/Palermofficial/Videos/744013772810179" Palermo, l’accoglienza di Andrea Palazzi a Petralia – Video ITA Sport ... Leggi su itasportpress

