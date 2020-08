Pagamento della mensa in anticipo a Pomezia, il Comune: “Così fermiamo l’evasione”. Ecco tutte le novità sul servizio (anche sul fronte Covid) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Abbiamo chiesto chiarimenti al Comune di Pomezia circa le nuove modalità tariffarie riguardanti il servizio di refezione scolastica. I genitori infatti si sono detti preoccupati dal sistema che entrerà in vigore a breve, il quale prevede rate fisse e pagamenti anticipati (sul tema la Lega ha presentato una mozione in Consiglio per ripristinare il vecchio meccanismo). Ebbene il Sindaco Adriano Zuccalà fa sapere che la decisione è stata presa per “contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nel settore della refezione scolastica, un atteggiamento irresponsabile che ogni anno rischia di penalizzare le tante famiglie che invece versano la quota dovuta”. “Abbiamo analizzato il calendario del prossimo anno scolastico e abbiamo messo a punto una tariffa che tenga conto del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pagamento della mensa in anticipo a Pomezia, il Comune: “Così fermiamo l’evasione”. Ecco tutte le novità sul serviz… - Agricolturabio1 : RT @e_guarducci: Due giorni che discutete della salute di un individuo esecrabile, condividendo indiscrezioni rivelatesi pure false (condiz… - GianluigiFuturo : RT @e_guarducci: Due giorni che discutete della salute di un individuo esecrabile, condividendo indiscrezioni rivelatesi pure false (condiz… - ManuelaBellipan : RT @e_guarducci: Due giorni che discutete della salute di un individuo esecrabile, condividendo indiscrezioni rivelatesi pure false (condiz… - LuisaCMoon : RT @e_guarducci: Due giorni che discutete della salute di un individuo esecrabile, condividendo indiscrezioni rivelatesi pure false (condiz… -