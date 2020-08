Orrore Foibe, in Slovenia scoperti i resti di 250 vittime dei “titini”. Le foto raccapriccianti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Orrore Foibe. I resti di 250 persone trucidate ed infoibate nel Kocevski rog sono stati recuperati in Slovenia. Lo rivela l’Unione degli Istriani, che pubblica su Facebook anche una serie di foto dei ritrovamenti. Tra le vittime ci sarebbero oltre un centinaio di ragazzini tra i 15 e i 17 anni. Mentre almeno 5 sarebbero le donne. Un risultato drammatico che è emerso dall’analisi antropologica preliminare ordinata dalla Commissione dello Stato per l’individuazione delle fosse comuni. Presieduta dallo storico Jože Dežman. E poi ancora: «Secondo quanto dichiarato dal coordinatore del team di speleologi, l’archeologo Uroš Košir nella voragine e lungo i bordi esterni è stata trovata una grande quantità di munizioni. ... Leggi su secoloditalia

