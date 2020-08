Orientamento universitario: cari studenti, seguite il vostro sogno (Di mercoledì 26 agosto 2020) Due anni fa, Paola è andata all’Open Day delle università romane: è tornata a casa carica di brochure e con la testa che scoppiava. Dopo la maturità scientifica con il massimo dei voti, ha continuato a rigirarsi i volantini tra le mani finché si è iscritta alla facoltà più vicina a quello che aveva studiato: Matematica. Era brava a dare ripetizioni, avrebbe potuto insegnare. Tempo un mese, ha mollato. L’illuminazione è arrivata mesi dopo, durante un campo scout al monastero di Bose : «Ho parlato con una monaca, mi ha chiesto: ma tu cosa sogni, come e dove ti vedi, da grande, nella società? Ho capito che avrei voluto essere più presente, più utile». Oggi Paola è una studentessa felice di Giurisprudenza, e vuole diventare una giudice. Sono settimane ... Leggi su iodonna

_Bellamyyyyyy_ : RT @AfroitalianSoul: KANY FALL, PROFESSIONISTA IN FINANZA E STRATEGIA AZIENDALE. 'OFFRO 30 MINUTI DI COACHING SU ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO… - AnnieOswin : RT @AfroitalianSoul: KANY FALL, PROFESSIONISTA IN FINANZA E STRATEGIA AZIENDALE. 'OFFRO 30 MINUTI DI COACHING SU ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO… - yousayiamfixed : RT @AfroitalianSoul: KANY FALL, PROFESSIONISTA IN FINANZA E STRATEGIA AZIENDALE. 'OFFRO 30 MINUTI DI COACHING SU ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO… - AfroitalianSoul : KANY FALL, PROFESSIONISTA IN FINANZA E STRATEGIA AZIENDALE. 'OFFRO 30 MINUTI DI COACHING SU ORIENTAMENTO UNIVERSITA… - skuolanet : Una scelta importante: falla bene! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Orientamento universitario Unict e comuni calatini in rete per promuovere il territorio Quotidiano di Sicilia L’Università di Bergamo al Lazzaretto. E aspetta il ministro: “Che sia segno di speranza”

Una riapertura a tappe può essere definita la nuova era post Covid dell’Università degli Studi di Bergamo. Lei, centro del sapere della città in Italia più colpita dalla pandemia, con a capo Remo Morz ...

Università di Siena, gli studenti tutor incontrano le matricole

Giovedì 27 agosto ci si potrà collegare a una virtual meeting room per un'informazione “da studente a studente” informale ed efficace Per chi si è già iscritto e per chi invece è ancora è alle prese c ...

Una riapertura a tappe può essere definita la nuova era post Covid dell’Università degli Studi di Bergamo. Lei, centro del sapere della città in Italia più colpita dalla pandemia, con a capo Remo Morz ...Giovedì 27 agosto ci si potrà collegare a una virtual meeting room per un'informazione “da studente a studente” informale ed efficace Per chi si è già iscritto e per chi invece è ancora è alle prese c ...