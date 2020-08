OMS, pandemia rallenta nel mondo. Tre scenari per l’autunno in Italia (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Dopo una marcia a passo sostenuto, la pandemia da coronavirus sta rallentando nel mondo secondo gli ultimi dati settimanali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare nel continente americano. Più di 1,7 milioni di nuovi casi e 39 mila nuovi decessi sono stati segnalati nella settimana dal 17 al 23 agosto, segnando una diminuzione del 5% dei casi e del 12% dei decessi rispetto alla settimana precedente. Il rallentamento è stato registrato ovunque nel mondo tranne che nel Sudest asiatico e nel Mediterraneo orientale. Tuttavia, i casi hanno tuttavia registrato un’impennata in alcuni Paesi europei, che hanno visto un nuovo incremento dopo le vacanze estive e a ridosso della riapertura delle scuole. Francia, Germania, Spagna in particolare ... Leggi su quifinanza

