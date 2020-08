Olimpia Milano, sospetto caso positivo: domani c’è la Supercoppa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un sospetto caso positivo per l’Olimpia Milano emerso all’interno del Gruppo Squadra: a comunicarlo è la stessa società meneghina. Il soggetto è attualmente asintomatico ed è stato isolato immediatamente. Per precauzione tutto il gruppo è stato sottoposto tempestivamente ad ulteriore tampone e, in aggiunta, l’attività di squadra momentaneamente sospesa in attesa dell’esito degli esami previsto per la serata di oggi. Ricordiamo che domani è in programma la sfida di Supercoppa. Leggi su sportface

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito dei test effettuati, è emerso un caso di sospetta positività al Covid-19 all’interno del Gruppo Squadra. Il soggetto è attualmente asintomatico ...

