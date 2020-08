Ogni Mattina, Adriana Volpe: "Abbiamo raddoppiato l'ascolto". Ma non è vero (Di mercoledì 26 agosto 2020) Se valesse il ragionamento di Adriana Volpe, potremmo affermare tranquillamente che il 25 maggio 2005 ad Istanbul il Milan vinse 3 a 0 contro il Liverpool. Per illudere i tifosi rossoneri basta eliminare gli altrettanti gol presi nel secondo tempo dalla squadra di Ancelotti e i rigori finali che consegnarono la coppa agli inglesi.Questione di punti di vista e di una visione distorta della realtà. Perché non è sempre necessario raccontare una colossale bugia; a volte ci si può limitare a esporre una mezza verità. pubblicato su TVBlog.it 26 agosto 2020 17:56. Leggi su blogo

