NVIDIA MX 450: architettura Turing, GDDR6 e PCIe 4.0 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Finalmente arriva l’architettura Turing anche per le GPU discrete dei notebook a bassissimo consumo. Le novità comprendono un cospicuo aumento dei core grafici, supporto alle nuove memorie GDDR6 e anche al protocollo PCIe 4.0 per prestazioni sicuramente superiori NVIDIA ha da poco annunciato i nuovi chip grafici GeForce MX 450 per notebook e laptop ultrasottili e a basso consumo. La NVIDIA MX 450 ovviamente è destinata ai notebook “entry-level” con l’obiettivo di migliorare le prestazioni grafiche rispetto alle grafiche integrate, offrendo al contempo una maggiore efficienza in una vasta gamma di carichi di lavoro ad esempio il montaggio video. La domanda è: avranno davvero senso queste nuove GPU con l’avvento di APU e grafiche ... Leggi su tuttotek

HDblog : RT @HDblog: GeForce MX450 (semi) ufficiale: GPU discreta entry-level per notebook - HDblog : GeForce MX450 (semi) ufficiale: GPU discreta entry-level per notebook - TuxNews_it : Driver NVIDIA Linux 450.66 rilasciati con supporto EIZO e Matrox! - EsseISolutions : Nvidia 450.66, nuovi driver per UNIX: fix per Vulkan e nuove GPU - fabriziopaventi : sul tema linux, di questo che ne pensi! Nvidia 450.66, nuovi driver per UNIX: fix per Vulkan e nuove GPU… -

Ultime Notizie dalla rete : NVIDIA 450 Nvidia MX450, il supporto a PCIe 4.0 servirà davvero? Tom's Hardware Italia NVIDIA presenta la GPU MX450 per ultrabook: architettura Turing, memorie GDDR6 e supporto PCIe 4.0

NVIDIA ha di recente presentato la sua nuova scheda grafica MX450, sorella maggiore della MX350, anch’essa pensata come alternativa a basso costo rispetto le GPU integrate nei portatili e ultrabook. Q ...

Nvidia MX450, il supporto a PCIe 4.0 servirà davvero?

Nvidia GeForce MX450 è apparsa per la prima volta sul sito ufficiale della divisione tedesca del produttore. Secondo quanto rivelato dalla pagina relativa al prodotto, supporterà il bus PCIe 4.0 e le ...

NVIDIA ha di recente presentato la sua nuova scheda grafica MX450, sorella maggiore della MX350, anch’essa pensata come alternativa a basso costo rispetto le GPU integrate nei portatili e ultrabook. Q ...Nvidia GeForce MX450 è apparsa per la prima volta sul sito ufficiale della divisione tedesca del produttore. Secondo quanto rivelato dalla pagina relativa al prodotto, supporterà il bus PCIe 4.0 e le ...