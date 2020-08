Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Si conclude al rialzo la seduta finanziaria di Piazza Affari e delle altre borse europee, in un clima di attesa per le indicazioni che potrebbero arrivare domani dalla banca centrale americana sulla politica monetaria, in vista del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell in occasione di Jackson Hole. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. L’Oro, in aumento (+0,86%), raggiunge 1.944,3 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 43,43 dollari per barile. In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +142 punti base, con un forte calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all’1,02%. Tra gli indici di Eurolandia si ... Leggi su quifinanza

Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

(Teleborsa) - Si conclude al rialzo la seduta finanziaria di Piazza Affari e delle altre borse europee, in un clima di attesa per le indicazioni che potrebbero arrivare domani dalla banca centrale ame ...

(Teleborsa) - Si conclude al rialzo la seduta finanziaria di Piazza Affari e delle altre borse europee, in un clima di attesa per le indicazioni che potrebbero arrivare domani dalla banca centrale ame ...