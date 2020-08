Novara, è un'anziana la donna trovata morta nel canale Quintino Sella (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le ricerche dei vigili del fuoco Tragedia a Novara, cadavere trovato nel canale 25 agosto 2020 É di una donna anziana, di oltre 80 anni, il corpo ritrovato nella serata di ieri in un canale alla ... Leggi su novaratoday

acmilan : ?? First match of the season ?? We'll be facing Novara at Milanello next Wednesday at 5pm ? Sarà #MilanNovara la nost… - NovaraChannel : ?? UFFICIALE LA SECONDA AMICHEVOLE ??? @acmilan-Novara ??? ?? Mercoledì 2 settembre ?Ore 17.00 ??Milanello ????… - romeoagresti : La #Juve continua a seguire il baby gioiello del Novara, Tommaso #Barbieri (2002): ma ora è forte la concorrenza de… - tittimaestra : RT @disinformatico: Ci vediamo a Borgo Ticino (Novara) per parlar di spazio e Luna il 4 settembre? - 4Kinesis : @latraduzionedim Asciugamano da spiaggia, Novara -