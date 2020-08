Nordstrom in rosso a Wall Street, pesa la trimestrale (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Aggressivo ribasso per Nordstrom, che passa di mano in perdita del 5,47%. A pesare sul titolo ORDSTROM cede il 3,2% dopo aver registrato una perdita superiore alle aspettative, a causa della chiusura dei negozi per metà del trimestre. Nel periodo il rosso è stato pari a 255 milioni di dollari (1,62 dollari per azione) contro l’utile di 141 milioni (90 cent per azione) dello stesso periodo dello scorso anno. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend del retailer del lusso statunitense rispetto all’indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. La tendenza di breve di Nordstrom moderatamente positiva, con area di ... Leggi su quifinanza

