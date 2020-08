"Non si augura il male, ma...". Briatore? Il candidato della Bonino lo brutalizza: "Sparisci" (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Non è il karma, ma ignoranza becera". Lorenzo Tosa, uno dei volti più amati sui social dai giovani di sinistra (nonché candidato alle ultime europee con +Europa), prende di mira Flavio Briatore. Premessa (scontata, e dunque pelosa): "Il male non si augura a nessuno. Mai". E poi via alla condanna senza appello del manager contagiato dal coronavirus: "Se c'è una persona che in queste settimane non ha fatto nulla per proteggere se stesso e di tutto per infettare altre persone, avendo la responsabilità diretta o indiretta di centinaia di contagi, ebbene, quello è Flavio Briatore". Un esempio, scrive Tosa, di "arroganza infinita, spregio della scienza, disprezzo delle regole e degli altri". "Ciò che resta - conclude ... Leggi su liberoquotidiano

