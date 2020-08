Nizzolo si laurea campione europeo a Plouay, battuto Demare (Di mercoledì 26 agosto 2020) Plouay (FRANCIA) (ITALPRESS) – Giacomo Nizzolo si aggiudica la medaglia d'oro al termine della prova in linea Elite maschile ai campionati europei di ciclismo di Plouay, in Francia. Il corridore brianzolo, al termine di una volata tiratissima, taglia per primo il traguardo nell'arrivo a ranghi compatti dopo 177,4 km – pari a tredici giri del circuito cittadino – e precede per un soffio il francese Arnaud Demare, che conquista la medaglia d'argento. Bronzo per il tedesco Pascal Ackermann. Dopo una serie di scatti non andati a buon fine, nel finale a provarci è stato il norvegese Hoelgaard, ma viene ripreso a tre km dalla conclusione e l'arrivo è in volata. Gli italiani di Davide Cassani sono protagonisti così un ottimo lavoro di gruppo, tirando il gruppo nel finale e gestendo alla ... Leggi su iltempo

