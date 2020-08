Nizzolo da urlo: dopo l’Italia, conquista l’Europa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Settimana da sogno per Giacomo Nizzolo. A soli tre giorni dalla conquista del titolo tricolore, il ciclista bresciano ha fatto suo anche quello europeo. A Plouay, in Francia, ha preceuto con uno sprint al fotofinish il francese Arnaud Demare. Per l’Italia è il terzo trionfo consecutivo agli Europei. La gara si è chiusa dopo 4h 12′ con una volata che il corridore italiano ha sfruttato al meglio anche grazie all’ottimo lavoro di squadra che ha bloccato qualsiasi tentativo di fuga fino all’ultimo chilometro. Il brianzolo ha resistito alla rimonta di Demare che si è dovuto accontentare della seconda piazza. Al terzo posto si è classificato il tedesco Paskal Ackermann , davanti ad un altro dei favoriti, l’olandese Mathieu Van Poel. Solo sesto l’altro azzurro Davide ... Leggi su sport.periodicodaily

