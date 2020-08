Nina Moric, il rimprovero al figlio Carlos: “Torna ad essere quello che eri” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nina Moric, attraverso i suoi canali social, si è mostrata particolarmente infastidita e preoccupata per i comportamenti assunti dal figlio Carlos Maria, da poco diciottenne. Se, nei giorni scorsi, si è lasciata andare a degli attacchi al vetriolo nei confronti Fabrizio Corona, padre del ragazzo, adesso ha deciso di parlare proprio al suo primogenito, rimproverandolo aspramente. Nina non ha dubbi: Carlos è una persona estremamente dolce, educata e sensibile. Alcuni suoi recenti comportamenti, resi pubblici attraverso delle stories su Instagram, hanno, però, sollevato l’indignazione degli utenti del web, stupiti per alcune parole particolarmente offensive pronunciate dal neo-diciottenne. La showgirl, così, è intervenuta con un monito per il ... Leggi su dilei

moonchi53832056 : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… - OvileItalia : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… - ilgiornale : Carlos Corona, esaltato dopo un allenamento col padre, pronuncia una frase omofoba e non si scusa; interviene Nina… - Italia_Notizie : Carlos Corona pronuncia una frase omofoba, Nina Moric si scusa: 'Non trovo parole per l'imbarazzo' - Daniela79057624 : RT @gayit: Carlos Maria, il figlio di Corona e Nina Moric sui social: 'se non avete le palle siete delle ch*cche' - video -