Nina Moric dura sul figlio: “Vergognati”. La frase incriminata sulle “checche” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nina Moric lancia l’sos per il figlio Carlos, usando bastone e carota: “Vergognati per quello che dici … Padre perdonalo perché non sa quello che fa”. La dura presa di posizione della modella croata è giunta dopo che il figlio avuto da Fabrizio Corona ha pubblicato una Stories Instagram in cui ha dichiarato con piglio … L'articolo Nina Moric dura sul figlio: “Vergognati”. La frase incriminata sulle “checche” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

whneolhada : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… - NethipEdien2000 : RT @gayit: Carlos Maria, il figlio di Corona e Nina Moric sui social: 'se non avete le palle siete delle ch*cche' - video - Jocopoco_ : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… - DIRETTORINA : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… - marino_96 : RT @giuni0r: vi ricordo quella volta in cui Nina Moric scambiò Samuel L. Jackson e Magic Johnson per degli 'immigrati bivaccati sulle panch… -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric Nina Moric dura sul figlio: “Vergognati”. La frase incriminata sulle “checche” Gossip e Tv Nina Moric dura sul figlio: “Vergognati”. La frase incriminata sulle “checche”

Nina Moric lancia l’sos per il figlio Carlos, usando bastone e carota: “Vergognati per quello che dici […] Padre perdonalo perché non sa quello che fa”. La dura presa di posizione della modella croata ...

Carlos Maria, il figlio di Corona e Nina Moric sui social: “se non avete le palle siete delle ch*cche” – video

18 anni appena compiuti, Carlos Maria è il figlio avuto da Nina Moric con Fabrizio Corona. Da mesi al fianco del padre costretto ai domiciliari, il giovanissimo Carlos si è concesso una Instagram Stor ...

Nina Moric lancia l’sos per il figlio Carlos, usando bastone e carota: “Vergognati per quello che dici […] Padre perdonalo perché non sa quello che fa”. La dura presa di posizione della modella croata ...18 anni appena compiuti, Carlos Maria è il figlio avuto da Nina Moric con Fabrizio Corona. Da mesi al fianco del padre costretto ai domiciliari, il giovanissimo Carlos si è concesso una Instagram Stor ...