Nina Moric delusa dal figlio Carlos: parole dure su Instagram (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una presa di posizione molto dura quella di Nina Moric, delusa da suo figlio Carlos Maria dopo la frase sulle “checche”. Ecco le parole al vetriolo dell’ex modella. Nina Moric (Fonte foto: Getty Images)Nina Moric non sembra trovare pace con la sua famiglia, in particolare con l’ex marito Fabrizio Corona con il quale non sembra navigare più in buone acque. L’ex Re dei Paparazzi, stando alle accuse dell’ex moglie, lo ha prima accusato di non aver interesse per lei e suo figlio e poi di aver “venduto” Carlos per pubblicità. Oggi a darle pensieri ci pensa suo ... Leggi su chenews

Nina Moric lancia l’sos per il figlio Carlos, usando bastone e carota: “Vergognati per quello che dici […] Padre perdonalo perché non sa quello che fa”. La dura presa di posizione della modella croata ...

