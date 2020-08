Nina Moric, attacco durissimo al figlio Carlos: “Vergognati per quello che hai detto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nina Moric, attacco durissimo al figlio Carlos: “Vergognati per quello che hai detto”. Dura presa di posizione di una madre molto preoccupata per suo figlio. Nina Moric è una donna di spettacolo, ma negli ultimi tempi è soprattutto una madre preoccupata. Qualche giorno fa aveva attaccato Fabrizio Corona spiegando che per lui loro figlio Carlos … L'articolo Nina Moric, attacco durissimo al figlio Carlos: “Vergognati per quello che hai detto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

