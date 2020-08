Nba si ferma: incombe il caso Jacob Blake, Milwaukee e Orlando boicottano gara 5 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una decisione storica, che poco ha a che fare con lo sport. O meglio, lo sport, in questo caso, si inteccia con il sociale. La Nba, che sta disputando i playoff, comincia a boicottare le partite per... Leggi su ilmessaggero

IlSignorPalomar : L'NBA si ferma dopo quanto successo a Jacob Blake e la sparatoria dell'altra sera Forse qua si fa la storia - Satryland59 : Usa, NBA si ferma per il caso Blake. Bucks-Magic verso il boicottaggio - _flaibl_ : @parallelecinico Tutto bene, apprezzo il gesto, ma a questo punto se c’è coerenza la stagione si ferma altrimenti è… - kekkokap : @LucaMarelli72 E si, Luca la Nba è una lega che sebbene abbia come protagonisti gran parte di giocatori neri vede a… - IlmsgitSport : L'#nba si ferma: incombe il caso Justin Blake, Milwaukee e Orlando boicottano gara 5 -

La Nba, che sta disputando i playoff, comincia a boicottare le partite per protestare contro il ferimento di Jacob Blake, il 29/enne colpito alla schiena dalla polizia a Kenosha, Wisconsin. Il primo i ...La Nba verso lo stop per il caso Justin Blake. Il ferimento del cittadino afroamericano in Wisconsin, da parte di agenti di polizia, ha provocato una nuova ondata di proteste che ha raggiunto la 'boll ...