NBA: reazione Clippers e Dallas ko. Denver batte Utah (Di mercoledì 26 agosto 2020) ORLANDO, STATI UNITI, - Il fenomeno Luka Doncic questa volta non è bastato e i Los Angeles Clippers hanno stravinto gara 5 con punteggio record, 154-111, per portarsi in vantaggio 3-2 sui Dallas ... Leggi su corrieredellosport

